Мир 26 ноября 2022, 14:06 Большинство жителей Германии признались, что не хотят видеть Меркель на посту канцлера Опрос Civey: 71% жителей ФРГ не захотели возвращения Меркель на пост канцлера РИА «Новости»

Читать 360tv в

Более 70% жителей Германии заявили, что не хотят возвращения Ангелы Меркель на пост канцлера страны. Опрос на эту тему провели эксперты социологического института Civey, сообщила «Газета.ru»

Меньше четверти (23%) опрошенных выступили за возвращение Меркель на пост главы правительства ФРГ. Еще 6% респондентов сказали, что затрудняются ответить на этот вопрос.

Реклама

Участников исследования также попросили сравнить исполнение обязанностей Меркель и ее преемником Олафом Шольцем. По оценке 43% человек, у экс-канцлера это получалось лучше. Примерно столько же жителей Германии — 41% — высказали противоположное мнение.

Реклама

Авторы опроса отметили, что на востоке страны политику Меркель оценивают более высоко, чем в западной части страны. В исследования приняли участие пять тысяч человек.

Меркель была канцлером Германии с 2005 по 2021 год. Ранее она призналась, что под конец своей политической карьеры не смогла повлиять на развитие ситуации вокруг Украины.