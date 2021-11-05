Большинство украинцев заявили, что страна «идет не туда»

Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, за месяц увеличилось с 63% до 70%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса, который проводился аналитическим центром «Украинский институт будущего».

В результатах опроса сказано, что 38% респондентов уверены: главная проблема украинцев — это низкие зарплаты и пенсии. 32% больше всего переживают за военные действия в Донбассе, столько же заявили о коррупции в стране. 31% высказался о проблеме, которая особенно обострилась в последние месяцы — постоянный рост тарифов на коммунальные услуги.

Как сообщило «РИА Новости», 58% опрошенных украинцев уверены, что их гарантированные права и свободы в стране ущемляются. При этом большинство жителей Украины не считают себя готовыми выходить на улицы в знак массового протеста.

Опрос проводился с 23 октября по 2 ноября по всей территории Украины среди 2,4 тысячи респондентов, погрешность составляет не более 2%.

Ранее политолог Владимир Рогов выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский на фоне происходящего в его стране побил рекорд всех предыдущих правителей. Ни одному главе государства раньше не удавалось объединить против себя одновременно все украинские регионы. Зеленского же, по словам эксперта, ненавидят и на востоке, и на западе одинаково сильно.