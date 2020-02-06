Большинство украинцев считает Россию враждебной страной

Большинство украинцев считают Россию недружелюбно настроенной. Это показал опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Более двух третей (70%) опрошенных ответили, что Россия враждебно настроена к их родине. Только 6% украинцев имеют противоположную точку зрения.

При этом 13,7% участников исследования посчитали, что отношение России нейтрально, а почти десять процентов не смогли ответить на вопрос.

Опрос касался и других соседей Украины. Венгрию 11,7% украинцев назвали враждебно настроенной к Украине, а 12,3% — дружественно. Много жителей Украины (40,8%) уверены, что Польша положительно относится к ним, а 5,2% — наоборот.

Также более 30% респондентов считают, что хорошее отношение к Украине у США, Германии и Белоруссии, а 27,7% — у Франции.

Ранее сообщалось, что около 60% жителей Украины заявили, что ради мира в Донбассе властям нужно идти на компромиссы.