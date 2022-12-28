Мир 28 декабря 2022, 16:04 Большинство стран выступило против исключения России из Совбеза ООН — МИД Эстонии МИД Эстонии: большинство стран выступило против исключения России из Совбеза ООН РИА «Новости»

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Большинство государств оказалось против того, чтобы Россию исключили из Совбеза ООН. Такое заявление сделал глава МИД Эстонии Мярт Вольмер, сообщила эстонская телерадиовещательная компания ERR.

«В данном случае надо учитывать, что очень большой международной поддержки у Украины по этому вопросу, к сожалению, нет», — сказал Вольмер.

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Он считает, что предложение украинской стороны можно было бы воплотить жизнь, если бы многие страны придерживались мнения о получении РФ членства в организации вне процедуры. Именно так и считает Украина.

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По его словам, если бы вопрос о присутствии РФ в организации поставили бы на голосование в Совбезе, то российская сторона такое обсуждение заблокировала бы. Скорее всего, именно поэтому многие страны думают, что реализовать данную инициативу Украины пока не возможно.

Ранее МИД Украины предложил исключить Россию из ООН. Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба заявил, что его страна хочет поставить этот вопрос на обсуждение в Совете безопасности организации.