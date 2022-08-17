Большинство стран ВТО не поддержали обвинений против России

Несмотря на попытки США исключить Россию из Всемирной торговой организации (ВТО), страна осталась в ней. Большинство стран не поддержали обвинения Запада, сообщила РИА «Новости» первый замдиректора Информационно-аналитического центра по вопросам внешнеторговой деятельности Елена Стоянова.

По ее словам, американские власти делали все возможное, чтобы выдворить Россию из ВТО, а Украина даже направила официальное обращение с просьбой сделать это, однако их усилия не оправдались.

«Ничего из данной затеи не вышло, ибо для этого нужен консенсус, а большинство участников ВТО не поддерживают все те обвинения, которые Запад выдвигает в наш адрес», — объяснила Елена Стоянова.

Министерская конференция ВТО прошла в июне в Женеве. Она показала, что даже недружественные страны продолжили сотрудничать с Россией. По словам собеседницы агентства, покинуть организацию очень легко — отправить по электронной почте соответствующее письмо и через полгода забыть о членстве. Однако сделать это можно только добровольно.