Мир 23 мая 2023, 17:43 Большинство стран ЕС поддержало увеличение фонда мира на 3,5 миллиарда евро Боррель: большая часть ЕС поддержала увеличение фонда мира на 3,5 миллиарда евро РИА «Новости»

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Большинство стран Европейского союза поддержало увеличение финансирования фонда мира примерно на 3,5 миллиарда евро. Об этом на брифинге после заседания совета содружества по обороне сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, его слова привел ТАСС.

Около половины от всех средств из фонда получит Украина.

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«Большая часть членов Евросоюза поддержала расширение финансирования учрежденного фонда мира на 3,5 миллиарда евро. Часть денег пойдет не только Украине, но и на другие цели», — сказал он.

Боррель отметил, что после начала конфликта Евросоюз оказал помощь киевскому режиму примерно на 65 миллиардов евро и рассчитывает продолжать удерживать лидерство в этом качестве.

Ранее глава евродипломатии сообщил, что страны ЕС выставили содружеству счет на 10 миллиардов евро для компенсации поставок вооружений украинским военным.