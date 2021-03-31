Большинство россиян рассказали о желании иногда работать из дома

Порядка 89% опрошенных людей во всем мире считают, что после окончания пандемии их работа останется частично удаленной. Среди россиян этот показатель составляет 60%. Полностью вернуться в офис хотели бы только 17% россиян.

Такие цифры приводятся в исследовании BCG совместно с The Network, сообщил ТАСС. В нем говорится, что в России и некоторых странах СНГ одним из итогов пандемии коронавируса станет надежда части сотрудников на то, что им будут чаще разрешать работать в удаленном формате.

«89% респондентов заявили, что в будущем предпочтут должности, позволяющие хотя бы периодически работать из дома. Для России этот показатель составил 60%», — сказано в результатах исследования.

Большинство участников опроса, как отмечается, предпочитают гибридную модель рабочего графика. Это значит, что они готовы два-три дня в неделю работать из дома, а остальное время — в офисе. Полностью перейти на удаленную работу хотели бы 23% россиян.

Более высокую заинтересованность в гибких подходах к графику работы, как во всем мире, так и в России, выразили женщины.

В исследовании в общем участвовали 209 тысяч человек из 190 стран. Из России было около 17 тысяч респондентов.

Самые востребованные работники в России — это люди после 40 и 50 лет. Сотрудники моложе 25 лет слишком инфантильны, поэтому им трудно получить руководящие должности в компаниях. Более опытные сотрудники могут адаптироваться к изменениям. А в качестве руководителей они могут находить применение навыкам более молодых специалистов.