Мир 07 февраля 2024, 14:36 Большинство республиканцев в Неваде проголосовали против всех на праймериз без Трампа Соперница Трампа Хейли проиграла графе «против всех» в Неваде Ziyu Julian Zhu/XinHua/globallookpress

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Большая часть республиканцев на праймериз в Неваде проголосовала против всех кандидатов, поскольку там не было бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The New York Times.

Главным соперником Трампа на внутрипартийных выборах стала экс-посол при ООН, бывшая губернатор Южной Каролины Никки Хейли. В результате она набрала около 33%, а графа «против всех» получила более 60% голосов.

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Экс-глава Соединенных Штатов является фаворитом президентской гонки от республиканцев. Трамп сам решил не принимать участие в праймериз. Он сделает акцент на конференциях, которые состоятся в штате 8 февраля.

От демократов в праймериз участвовал действующий американский лидер Джо Байден. Невада — демократический штат, его интересы в сенате представляет Кэтрин Кортез-Масто. Ее победа в 2022 году принесла парии контроль в верхней палате представителей.

Ранее Никки Хейли попросила защиту у Секретной службы из-за угроз в ее адрес. По данным СМИ, соперница Трампа столкнулась со «сваттингом» — недостоверными сообщениями о серьезных происшествиях по месту проживания.