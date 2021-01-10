Украину уличили в массовом применении российских ПЦР-тестов

Почти все — 90% — ПЦР-тестов, которые используют на Украине, делают в России. Об этом заявил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор ДП «Украинский научный центр „Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов“» Сергей Кравченко.

«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины „Спутник V“ и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства», — написал Кравченко в Facebook.

Так ученый отреагировал на сообщение украинских властей о невозможности закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

«Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!» — возмутился Кравченко и призвал власти прекратить врать украинскому народу.

2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев будет применять только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. По его словам, регистрация «Спутника V» в стране сейчас невозможна.