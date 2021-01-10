Украину уличили в массовом применении российских ПЦР-тестов
«Очередное вранье Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины „Спутник V“ и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства», — написал Кравченко в Facebook.
Так ученый отреагировал на сообщение украинских властей о невозможности закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
«Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять в Украине можно, а другие нельзя!» — возмутился Кравченко и призвал власти прекратить врать украинскому народу.
2 января главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Киев будет применять только те вакцины от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. По его словам, регистрация «Спутника V» в стране сейчас невозможна.