Мир 11 июля 2023, 10:21 Большинство поляков выступили против быстрого принятия Украины в НАТО Rzeczpospolita: поляки выступили против быстрого принятия Украины в НАТО Freepik

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Вступление Украины в НАТО в короткие сроки большая часть жителей Польши не поддержала. Такие результаты показал опрос, который провел Центр исследования общественного мнения страны, с ним ознакомилась газета Rzeczpospolita.

Авторы исследования рассказали, что против быстрого принятия Украины в Североатлантический альянс выступили 47,7% поляков, за это решение оказались 40%, еще 12,3% респондентов затруднились с ответом.

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Среди тех, кто против ускоренной процедуры присоединения киевского режима к блоку, больше сторонников польской оппозиции (54%). Также среди них 71% — это мужчины, которые живут в средних городах. Еще 60% — люди с высшим образованием, 57% — поляки с хорошим уровнем дохода. Опрос прошел 7 и 8 июля, в нем приняли участие 1100 человек.

Вопрос о вступлении Украины в НАТО должны обсудить на саммите блока в Вильнюсе, который стартует уже 11 июля. Однако пока представители альянса не пришли к единому мнению по этому теме, заявили в правительстве Германии.