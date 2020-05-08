Большинство ограничений по коронавирусу снимут в Дании в начале лета

По данным издания, первый этап снятия ограничений предполагает открытие языковых школ, художественных галерей, кинотеатров, музеев, театров и зоопарков. Также жителям страны разрешат собираться вместе, если их количество не будет больше 30.

Следующий этап снятия ограничений намечен на август. В конце лета в стране планируется открыть ночные клубы, бассейны, спортивные залы и учебные заведения.