Большинство ограничений по коронавирусу снимут в Дании в начале лета
С 8 июня в Дании снимут большую часть ограничений, которые пришлось ввести из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, первый этап снятия ограничений предполагает открытие языковых школ, художественных галерей, кинотеатров, музеев, театров и зоопарков. Также жителям страны разрешат собираться вместе, если их количество не будет больше 30.
Следующий этап снятия ограничений намечен на август. В конце лета в стране планируется открыть ночные клубы, бассейны, спортивные залы и учебные заведения.