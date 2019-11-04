Большинство лидеров стран АСЕАН проигнорировали саммит с США

Лидеры семи из десяти стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США. На этом заседании представитель Вашингтона зачитал приглашение президента Штатов Дональда Трампа посетить его на «особом саммите» в 2020 году.

Как сообщило РИА «Новости», на заседании присутствовали премьер-министры Таиланда, Вьетнама и Лаоса. Остальные семь стран были представлены министрами иностранных дел.

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Впрочем президент США тоже не участвовал в саммите АСЕАН, который проходил в Бангкоке со 2 по 4 ноября. В качестве главы американской делегации был советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Региональное наблюдатели уже отметили, что такое понижение уровня представительства на заседаниях АСЕАН нетипично для США.

СМИ также обратили внимание, что по соседству со зданием, где проходил саммит АСЕАН, в это же время был организован Индо-Тихоокеанский бизнес-форум. Главой американской делегации на этом мероприятии стал министр торговли Уилбур Росс, который объявил, что на форуме присутствуют 19 американских послов в странах региона и восемь глав департаментов администрации США.