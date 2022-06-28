Большинство американцев в возрасте от 17 до 24 лет непригодны к службе в армии. Об этом сообщил телеканал NBC.

Это ведет к серьезному недобору. В 2022 финансовом году армия США лишь на 40% закрыла программу по набору военнослужащих, а береговая охрана — на 55%. Часть подразделений американской армии надеется закрыть плановые показатели в этом году. Однако некоторые представители этих корпусов отмечают, что ситуация с новобранцами в Вооруженных силах США сложилась сложнейшая с 1973 года, когда в американские военные вышли из Вьетнама.

По данным штаба армии Штатов, только пятую часть молодежи от 17 до 24 лет можно сразу зачислить на военную службу. У остальных есть весомые причины для отказа выполнять долг перед Родиной — от проблем со здоровьем до тяги к запрещенным веществам.

Но даже из числа пригодных для службы лишь малая часть (9%) готовы идти в армию. 57% юных американцев призывного возраста заявили, что опасаются получить физические или психологические травмы при выполнении воинских обязанностей.