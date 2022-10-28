Большинство ирландцев выступили против приема украинских беженцев | 360°

Мир 28 октября 2022, 16:08 Большинство ирландцев выступили против приема украинских беженцев Irish Times: 61% жителей Ирландии обеспокоились большим количеством украинских беженцев Unsplash

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Около 61% жителей Ирландии обеспокоены слишком большим наплывом беженцев с Украины. Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической компанией Ipsos для газеты Irish Times.

Согласно данным исследований, около 56% участников опроса готовы принимать беженцев ровно столько, сколько потребуется. Еще 72% респондентов выразили мнение, что Евросоюз и Ирландия обязаны продолжить поддерживать Украину даже в условиях жесточайшего энергодефицита.

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В опросе приняли участие около 1200 ирландцев, погрешность исследования составила примерно 2,8%.

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Руководство одного из отелей в шотландском городе Киллин попросило украинских беженцев покинуть заведение, хотя их контракт предусматривал еще как минимум пять месяцев проживания, сообщал «Царьград».

Читатели популярной в Германии газеты Der Spiegel потребовали от властей депортировать уже приехавших в страну беженцев с Украины, а также закрыть государственные границы.