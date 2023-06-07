Мир 07 июня 2023, 23:28 Большинство европейцев захотели сохранить отношения с Россией Европейцы поддержали сохранение отношений с Россией Pxhere

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Большинство жителей Европы выступили за сохранение отношений с Россией, а некоторые и за полное сотрудничество после того, как завершится конфликт на Украине. Такими данными поделился в отчете Европейский совет по международным отношениям на основе исследования.

В ходе опроса респонденты должны были представить, что конфликт на Украине закончился путем переговоров, и им на выбор предложили несколько вариантов дальнейшего развития отношений Европы с Россией.

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В среднем, 21% респондентов сказали, что у их страны «должны быть полностью взаимодействующие отношения» с Россией, а 48% высказались за «ограниченные отношения» со страной. При этом 18% участников опроса считают, что их страны «должны разорвать связи» с Россией.

Среди стран, которые активнее всего выступили за полное сотрудничество с Россией, отличились Болгария и Венгрия. За полный разрыв отношений больше всего голосов отдали респонденты из Польши.

Европейский совет по международным отношениям провел опрос в апреле 2023 года в Австрии, Болгарии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании и Швеции. В исследовании участвовали 16 168 человек.