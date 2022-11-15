15 ноября 2022, 07:51
Большинство членов G20 высказали осуждение действиям России на Украине — СМИ
Financial Times: большинство членов G20 осудили спецоперацию России на Украине
Большое количество членов G20 осудили российскую спецоперацию на Украине. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на проект коммюнике.
Согласно официальному заявлению, лидеры G20 собираются заявить на Бали о том, что «в современном мире не должно быть войны». Также, по данным газеты, в коммюнике сказано, что«большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине». Представители разных государствах подчеркнули, что конфликт привел к большим человеческим страданиям и усугубил факторы нестабильности в мировой экономике.
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Саммит G20 начался на Бали 15 ноября. Россию там представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона собирается изложить в Индонезии конкретные инициативы, касающиеся поставок энергетических ресурсов и продовольствия. В том числе, речь пойдет о крупных партиях зерна и удобрений, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.
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Ранее в западных СМИ прошла информация о том, что Лаврова госпитализировали на Бали. Однако эта новость оказалась фейком. Видео с опровержением опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Россия
Украина
Саммит G20 на Бали
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