Мир 15 ноября 2022, 07:51 Большинство членов G20 высказали осуждение действиям России на Украине — СМИ Financial Times: большинство членов G20 осудили спецоперацию России на Украине РИА «Новости»

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Большое количество членов G20 осудили российскую спецоперацию на Украине. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на проект коммюнике.

Согласно официальному заявлению, лидеры G20 собираются заявить на Бали о том, что «в современном мире не должно быть войны». Также, по данным газеты, в коммюнике сказано, что

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Саммит G20 начался на Бали 15 ноября. Россию там представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона собирается изложить в Индонезии конкретные инициативы, касающиеся поставок энергетических ресурсов и продовольствия. В том числе, речь пойдет о крупных партиях зерна и удобрений, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

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Ранее в западных СМИ прошла информация о том, что Лаврова госпитализировали на Бали. Однако эта новость оказалась фейком. Видео с опровержением опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.