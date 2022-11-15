Мир

15 ноября 2022, 07:51

Большинство членов G20 высказали осуждение действиям России на Украине — СМИ

Financial Times: большинство членов G20 осудили спецоперацию России на Украине

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Большое количество членов G20 осудили российскую спецоперацию на Украине. Об этом написала газета Financial Times, ссылаясь на проект коммюнике.

Согласно официальному заявлению, лидеры G20 собираются заявить на Бали о том, что «в современном мире не должно быть войны». Также, по данным газеты, в коммюнике сказано, что

«большинство членов G20 решительно осуждают боевые действия на Украине». Представители разных государствах подчеркнули, что конфликт привел к большим человеческим страданиям и усугубил факторы нестабильности в мировой экономике.

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Саммит G20 начался на Бали 15 ноября. Россию там представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Российская сторона собирается изложить в Индонезии конкретные инициативы, касающиеся поставок энергетических ресурсов и продовольствия. В том числе, речь пойдет о крупных партиях зерна и удобрений, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на МИД РФ.

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Ранее в западных СМИ прошла информация о том, что Лаврова госпитализировали на Бали. Однако эта новость оказалась фейком. Видео с опровержением опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия

Украина

Саммит G20 на Бали

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