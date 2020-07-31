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    31 июля 2020, 17:25

    Большинство американцев считают правительство Китая виновным в пандемии

    Дарья Морозова

    Около 80% американцев считают власти Китая виновниками пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Pew Research Center.

    По данным сайта «Газета.ru», опрос показал, что 51% респондентов считает, что действия Китая по борьбе с коронавирусом способствовали его распространению в других странах. Еще 27% считают, что эти действия способствовали значительно.

    Также почти 40% американцев уверены, что хорошие отношения с Китаем важнее поисков виноватого.

    Новости SMI.FM