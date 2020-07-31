Большинство американцев считают правительство Китая виновным в пандемии
Около 80% американцев считают власти Китая виновниками пандемии коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Pew Research Center.
По данным сайта «Газета.ru», опрос показал, что 51% респондентов считает, что действия Китая по борьбе с коронавирусом способствовали его распространению в других странах. Еще 27% считают, что эти действия способствовали значительно.
Также почти 40% американцев уверены, что хорошие отношения с Китаем важнее поисков виноватого.