Большинство американцев считают правительство Китая виновным в пандемии

По данным сайта «Газета.ru», опрос показал, что 51% респондентов считает, что действия Китая по борьбе с коронавирусом способствовали его распространению в других странах. Еще 27% считают, что эти действия способствовали значительно.

Также почти 40% американцев уверены, что хорошие отношения с Китаем важнее поисков виноватого.