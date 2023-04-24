Мир 24 апреля 2023, 08:00 Большинство американцев поддержали Трампа, несмотря на скандалы — опрос NBC: почти 70% республиканцев поддержали выдвижение Трампа на пост президента США Unsplash

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Члены Республиканской партии поддержали выдвижение бизнесмена Дональда Трампа на пост президента США. Почти 70% однопартийцев посчитали его достойным кандидатом, сообщил NBC.

Телеканал опросил тысячу американцев с 14 по 18 апреля, сразу после допроса Дональда Трампа и предъявления обвинения в фальсификации финансовых документов. Несмотря на скандал, 68% республиканцев посчитали его единственным достойным кандидатом и связали расследование с политической активностью. Только 26% однопартийцев призвали выдвинуть другого кандидата, который сможет сосредоточиться на соперничестве с действующим президентом Джо Байденом на выборах 2024 года.

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Около 52% посчитали расследование против Дональда Трампа объективным, 43% не согласились с ними и назвали разбирательство предвзятым.

На первичном голосовании бизнесмена выбрали 46% республиканцев, его главного соперника Рона Десантиса — 31%. Бывший вице-президент Майк Пенс набрал 6%, бывший губернатор Южной Каролины и посол США в ООН Никки Хейли, сенатор Тим Скотт и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон — по 3%. Бизнесмен Вивек Рамасвами получил 2% голосов.

Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон ранее заявила, что он не сможет вернуться в Белый дом. По ее словам, республиканец пренебрегал правилами и в правительстве, и на посту президента.