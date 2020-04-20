Украинский боксер заявил, что у Зеленского «большие проблемы»

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик убежден, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет ничего сделать на посту главы государства, потому что у него нет команды.

Такое заявление боксер сделал во время онлайн-интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Фрагмент интервью был опубликован в на канале Гордона на видеохостинге YouTube.

По словам спортсмена, для того, чтобы Украина расцветала, президенту нужна профессиональная команда, а у Зеленского она отсутствует.

Усик убежден, что Украина имеет много ресурсов, но президент страны ничего не сможет сделать, даже если захочет. Боксер рассказал, что не следит за заявлениями Зеленского, но видит, что у него «большие проблемы». При этом спортсмен отметил, что не жалеет главу государства, поскольку считает жалость грехом.

Усик добавил, что Зеленский знал, куда шел, и должен был понимать, что будет очень трудно.

«Мне больше жаль людей, которые потеряли работу, которые сейчас вынужденно сидят дома. А Зеленского мне не жалко, у него есть деньги, он заработал», — отметил спортсмен.

В марте Усик рассказал, что предпочитает русскую версию своего имени. «Александр — это по-русски, а Олександр — это по-украински», — объяснил боксер и добавил, что его имя — Александр, именно на русский лад.