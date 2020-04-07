Большие панды из Гонконга спарились спустя почти 10 лет. Помогло закрытие зоопарка из-за коронавируса

Большие панды из зоопарка Гонконга девять лет игнорировали попытки сотрудников свести их. Ин Ин и Ле Ле успешно спарились только после того, как Ocean Park закрыли для посетителей из-за коронавируса.

Панды Ин Ин и Ле Ле живут в зоопарке Ocean Park в Гонконге с 2007 года. В 2011 году сотрудники решили свести их, но все попытки оказались безуспешными. Судя по всему, пандам не хватало уединения. Как только зоопарк закрыли для посетителей из-за коронавируса, они успешно спарились. Об этом рассказали работники Ocean Park.

Людей перестали пускать в зоопарк из-за вспышки коронавируса в конце января. В конце марта поведение больших панд сильно изменилось: Ин Ин начала больше времени проводить в воде, а Ле Ле — искать ее запахи и метить территорию. Персонал зоопарка отметил, что 7 апреля они наконец спарились.

«Успешный процесс естественного спаривания чрезвычайно интересен для всех нас, так как вероятность беременности при нем выше, чем в результате искусственного оплодотворения», — пояснил исполнительный директор по зоологическим операциям и сохранению видов в Ocean Park Майкл Боос.

Теперь ветеринарные врачи и команда по уходу за животными будут внимательно наблюдать за состоянием панд и изменениями в их поведении. Они надеются, что скоро смогут сообщить о будущем потомстве животных, которые очень редко размножаются в неволе. Если спаривание прошло успешно, первые признаки беременности Ин Ин проявятся уже в конце июня.

Большая панда занесена в Красную книгу. Этот вид считается исчезающим: по данным Всемирного фонда дикой природы, в естественной среде сейчас живут всего 1864 особи. Кроме того, примерно 400 панд содержатся в зоопарках по всему миру.