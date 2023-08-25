Мир 25 августа 2023, 11:29 Больше украинцев стали уклоняться от мобилизации из-за провала контрнаступления — СМИ GT: украинцы уклоняются от мобилизации из-за провала контрнаступления ВСУ Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Провал контрнаступления ВСУ становится все очевиднее. Украинцы это понимают и все больше хотят избежать призыва в армию. Об этом написало китайское издание Global Times.

«Моральный дух значительно упал, и много молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы избежать участия в боевых действиях», — сказано в материале.

Реклама

Журналист издания отметил, что население Украины серьезно сократилось с начала СВО. Потери в результате боев, по его словам, оказались очень высокие.

Автор статьи уточнил, что обе стороны конфликта не говорят о конкретных цифрах. Однако общее количество раненых и убитых украинских военных может достигать 100 тысяч человек.

Ранее серьезные проверки прошли в военкоматах и военно-врачебных комиссиях Украины. Их сотрудников заподозрили в массовой выдаче фальшивых справок уклонистам.