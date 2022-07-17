Больше тысячи грузовиков застряли на границе Латвии и России

На латвийско-российской границе застряли больше тысячи грузовых автомобилей. Об этом сообщили на сайте службы государственных доходов европейской республики.

Также ведомство поделилось подсчетами пропускных пунктов за последние месяцы. По их данным, только на двух таможенных пунктах по состоянию на 17 июля застряли свыше 1,2 тысячи грузовых машин.

Основная часть из них ждет проезда в Терехове. Там собралось 850 грузовиков. При этом в Гребневе машин почти в два раза меньше — 400 единиц.

Также очереди образовались и со стороны Латвии. Перед пунктом пропуска в Силене собралась колонна из 300 грузовиков. 150 машин стоят в очереди в пункте в Патерниеки.

По данным службы государственных доходов европейской Латвии, время ожидания в этих вынужденных пробках перед таможней может достигать от 32 до 153 часов.