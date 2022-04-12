facebook_pixel
    12 апреля 2022, 10:19

    Больше тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой

    После обстрела ВСУ в Ясиноватой без электричества остались более 1300 абонентов

    Максим Зинкин

    Больше 1300 абонентов остались без энергоснабжения в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

    Больше тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой

    Экстренные службы ведут необходимые восстановительные работы.

    Штаб территориальной обороны республики призвал местных жителей не покидать без надобности свое жилище, а в случае обстрелов оставаться в убежище.

    Утром 12 апреля СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны украинских националистов. Боевики били по городу снарядами 122 калибра.

    Ранее жительница Мариуполя рассказала военнослужащим ДНР о зверствах со стороны нацистов. По ее словам, они выгоняли из подвалов домов людей с грудными детьми на руках.