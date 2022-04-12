Больше тысячи абонентов остались без электричества в Ясиноватой

Больше 1300 абонентов остались без энергоснабжения в населенном пункте Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом в Telegram-канале сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Экстренные службы ведут необходимые восстановительные работы.

Штаб территориальной обороны республики призвал местных жителей не покидать без надобности свое жилище, а в случае обстрелов оставаться в убежище.

Утром 12 апреля СЦКК ДНР сообщил об обстреле Ясиноватой со стороны украинских националистов. Боевики били по городу снарядами 122 калибра.

Ранее жительница Мариуполя рассказала военнослужащим ДНР о зверствах со стороны нацистов. По ее словам, они выгоняли из подвалов домов людей с грудными детьми на руках.