Мир 02 августа 2023, 12:39 Больше трети американцев выступили против ввода войск США на Украину Newsweek: 31% американцев поддержали отправку войск на Украину, 34% выступили против U.S. Department of Defense

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Мнения американцев по поводу прямого участия США в конфликте на Украине разделились. Около трети участников опроса компании Redfield & Wilton Strategies поддержали ввод войск, чуть больше — выступили против, сообщил Newsweek.

Исследование провели с 25 по 26 июля в интернете, опросив 1500 избирателей. Если 31% американцев одобрили или решительно поддержали отправку армии в зону проведения спецоперации, то 34% высказались против. Остальные заняли нейтральную позицию либо воздержались от ответа.

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Больше всего сторонников ввода войск на территорию Украины среди людей в возрасте от 27 до 42 лет. Почти треть американцев старше 59 лет не поддержали кампанию и 25% выступили категорически против нее. Пентагон отказался комментировать результаты исследования.

Политолог Юрий Кнутов в разговоре с «Известиями» допустил, что Белый дом и Пентагон задумались о прямом участии в конфликте. Пока американских военных советников командировали на Украину под видом добровольцев.