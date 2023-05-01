Мир 01 мая 2023, 19:54 «Больше США в Европе». Дуда произнес лозунг польского председательства в ЕС Президент Дуда: сближение США и ЕС станет лозунгом председательства Польши в Евросоюзе Pxhere

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Укрепление сотрудничества с США и расширение Европейского союза станет приоритетом польского председательства в ЕС. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда, написало РИА «Новости».

Страна, расположенная на берегу Балтийского моря, исполнит роль председателя в Европейском союзе в первой половине 2025 года. Дуда заявил, что Польша будет наращивать «евроатлантические связи». А укрепление сотрудничество с Америкой станет лозунгом.

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«Больше США в Европе, больше Европейского Союза в США», — заявил он.

Ранее «360» писал, что Польшу уличили в подготовке к прямому столкновению с Россией. Варшава начала закупать оружие и увеличивать личный состав своей армии в рамках подготовки к прямой конфронтации с РФ, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

До этого появлялась информация, что польские власти собирались отобрать школу при посольстве России. Читатели немецкого издания оценили этот акт как «мелкий, ненужный акт мести».

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что России не следует продолжать дипломатические отношения с Польшей, пока у власти в этой стране находятся русофобы.