Мир 28 декабря 2022, 18:25 Больше помочь нечем. Стало известно, как США обманули Зеленского 19FortyFive: США предоставили Украине несущественную помощь flickr

Читать 360tv в

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский полетел в Вашингтон и встретился с лидером США Джо Байденом, однако на этот раз помощь Соединенных Штатов Украине оказалась несущественной. Об этом написал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис в материале для издания19FortyFive.

Он напомнил, что к визиту Зеленского приурочили объявление о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, включающем в том числе батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. При этом Байден «так и не пообещал ничего кроме одной батареи ЗРК»: ни танков, ни бронетранспортеров, ни новой артиллерии, заметил Дэвис.

Реклама

Подполковник в отставке отметил, что одной батареи Patriot не хватит даже для защиты Киева, да и для ее обслуживания потребуется штат из 90 человек, которым придется обучаться три месяца. Кроме того, этот ЗРК эффективен только в комплексе с другим вооружением НАТО.

Реклама

Дэвис предположил, что США больше ничем не смогут помочь Зеленскому: прежде чем снова выделять средства, администрация американского президента должна отчитаться за уже отправленные.