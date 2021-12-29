Больше половины населения Китая посчитали отношения с Россией приоритетными

Сейчас большая часть китайцев сочла, что именно отношения с Россией являются приоритетными для их страны. Об этом говорят данные социологического опроса, который провела местная газета Global Times.

«Отношения между Китаем и Россией в качестве наиболее важных для страны двусторонних международных отношений выбрали 55,6% опрошенных», — написали журналисты издания.

Авторы заметки об общественном мнении населения обратили внимание на то, что в этом году граждане Китая в первый раз поставили на первое место именно Россию, а не страны Евросоюза или Штаты, а такой опрос проводится каждый год, начиная с 2006.

Издание предположило, что это произошло именно в 2021 году, потому что за этот год дружба между странами сильно укрепилась благодаря регулярному общению руководителей России и Китая — отношения государств вышли на новый уровень.

При этом ко мнению США относительно вопросов свободы, прав человека и демократии китайцы снизили свое доверие. Одобрять западный подход к этим определениям стали на 10,8% людей меньше.