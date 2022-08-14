Больше половины членов Консервативной партии Британии заявили о желании голосовать за Трасс

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, которая баллотируется на пост премьер-министра, может получить 61% голосов членов Консервативной партии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса агентства Opinium.

За ее оппонента — экс-министра финансов Риши Сунака — готовы проголосовать 39% респондентов. Социологическое исследование проводили с 8 по 12 августа, в нем приняли участие 570 консерваторов.

В последнем туре победителя будут выбирать члены партии, голосование пройдет по почте. Кто сменит Бориса Джонсона на его посту станет известно 5 сентября. В это время члены парламента вернутся к своей работе после летниках каникул.

На кресло премьера претендовали 11 человек, девять из них отсеялись на ранних этапах. Многие эксперты полагают, что гонку выиграет именно Трасс. Она сделала ставку на антироссийскую риторику, которая сейчас так популярна в Великобритании.

Однако местные СМИ полагают, что Трасс может нанести вред стране. Это связано с ее готовностью при необходимости отступиться от своих взглядов.