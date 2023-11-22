22 ноября 2023, 15:10
Больше половины американцев начали экономить на еде
Financial Times: 52% жителей США начали экономить на еде
Больше половины жителей США оказались вынуждены сокращать свои расходы на еду. На это указали в материале газеты The Financial Times.
«Порядка 52% опрошенных признались, что начали экономить на еде. Еще 70% выразили мнение о неэффективности экономики страны в период президентства Джо Байдена», — отметили в материале.
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Журналисты издания The Wall Street Journal подчеркнули, что в сентябре и октябре инфляция в Штатах замедлилась, однако параллельно с этим сократились занятость и доходы населения.
«Произошел парадокс. С одной стороны, в США стабильная экономика, но люди опасаются рецессии, не видят перспектив и чувствуют себя разочарованными», — подчеркнули они.
В октябре стало известно, что рынок государственных облигаций в США обвалился до минимальной отметки за последние 16 лет, сообщал RT. Инвесторы выразили опасение, что эта тенденция продолжился и в следующем году.
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