Больше половины Абхазии осталась без света из-за аварии на ГЭС

Часть Абхазии в понедельник осталась без света из-за аварии на ГЭС. Об этом сообщили в пресс-службе РУП «Черноморэнерго».

«На ИнгурГЭС произошла аварийная остановка генераторов. Без подачи электроэнергии остались Галский район, Очамчирский район, Гулрыпшский район, часть Сухумского и Гагрского районов», — говорится в сообщении.

Пока неизвестно, когда свет вновь появится в домах. Сейчас на месте работают специалисты ИнгурГЭС.

В середине мая председатель Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму Дмитрий Давыденко рассказал, что из-за закрытия границ россияне стали активно ездить на отдых в Абхазию.

В начале мая из-за большого спроса на путешествия пограничная служба Абхазии приняла решение упростить переход границы с РФ экскурсионным группам. Документы туристов теперь проверяют прямо в автобусах. Также уже налажен механизм взаимодействия с российскими пограничниками, что позволит оперативно реагировать на разные пограничные ситуации. Обычно курортный сезон в Абхазии начинается в середине мая и заканчивается в конце октября.