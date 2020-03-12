«Больше политики, чем экономики»: Вашингтон и Эр-Рияд сговорились против Москвы

Россию хотят выдавить с мирового энергетического рынка, а ситуацию в самой стране — дестабилизировать. Эксперты считают, что для этого другие государства специально манипулируют ценами на нефть и валютным курсом.

В Саудовской Аравии намерены увеличить добычу нефти до 13 миллионов баррелей в сутки. США в свою очередь размышляют, как можно усилить давление на российские компании. Цены на «черное золото» и курс рубля из-за этого проседают, заметило РИА «Новости».

Требования по ОПЕК+, которые выдвинули саудиты, интересам России противоречили и больше походили на шантаж. Когда в Москве на ультиматум ответили отказом, Эр-Рияд заявил об увеличении добычи. Из-за этого и произошел обвал рынка.

«Прямой заказ» США

Условия Саудовской Аравии в материале агентства объясняют «прямым заказом» со стороны Соединенных Штатов. Москву вынуждают вернуться в сделку на выдвинутых Эр-Риядом требованиях.

Программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор МГИМО Олег Барабанов рассказал ТАСС, что саудиты действуют подобным образом как по внутриполитическим причинам, так и из-за геополитики.

С ним согласен и замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Саудовская Аравия играет на стороне США, так сложилось исторически. И сделка по ОПЕК+, которая изначально должна была стабилизировать цены, «превратилась в инструмент экспансии американских сланцевых компаний». Если цены на нефть высоки, то американцы получают прибыль по сланцевой добыче. Эти же условия помогли завершить создание экспортной инфраструктуры и выход на новые крупные рынки сбыта.

На «кабальные условия» Россия не пошла

Академик РАН и президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин подчеркнул, что нефтяной рынок обрушили для дестабилизации политической ситуации в России. Москву хотят заставить отказаться от лидерских позиций на мировом рынке энергетики.

«В этой игре, похоже, больше политики, чем экономики. <…> Расчет был на то, что российские власти не решатся на разрыв соглашения и неизбежный обвал рынка, чтобы не провоцировать социальную напряженность в стране», — заметил Дынкин.

Тогда бы в РФ согласились на «кабальные условия» Саудовской Аравии и смирились с «дальнейшим сокращением доли российской нефти на мировом рынке».

Результат для оппонентов России оказался неожиданным. На шантаж Москва не поддалась, а президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме четко дал понять: разговаривать языком ультиматумов с российской стороной нельзя.