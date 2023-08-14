Эксклюзив 14 августа 2023, 12:03 «Больше нечего показать». Зеленский специально признал ответственность за попытку атаки на Крымский мост Политолог Кошкин: Зеленский пытался показать успехи словами про Крымский мост РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский специально признал причастность к попытке атаки на Крымский мост, чтобы продемонстрировать Западу хоть какие-то успехи. Таким мнением с «360» поделился завкафедрой политического анализа и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором назвал попытку ударить по Крымскому мосту 12 августа ответом на действия ВС РФ. Россия не раз подтверждала причастность киевского режима к атакам на гражданскую инфраструктуру, напомнил Кошкин.

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«Естественно, что официальные лица в таких порывах — кто в интернете, кто в высказываниях — они все бравировали тем, что принимают в этом непосредственное участие и гордятся этим. Вот и Зеленский точно так же оговорился по Фрейду. Это продуманная, на мой взгляд, оговорка, которая характеризует для западного мира успехи Украины в своем контрнаступе. Больше показать-то нечего», — пояснил военный эксперт.

Своим заявлением про Крымский мост Зеленский попытался показать Западу старания Вооруженных сил Украины, отметил политолог. Киевский режим должен продемонстрировать попытки организовать и провести контрнаступление по заказу западного мира во главе с президентом США Джо Байденом, указал собеседник «360».

Используют западную технику против объектов на территории России

Хотя американский лидер и другие представители Запада говорили, что бить по гражданской инфраструктуре нельзя, ВСУ постоянно нарушают это требование, обратил внимание Кошкин. Он напомнил, что военная техника США оказывалась на исконных землях России — в Белгородской области.

«Подобного рода заявления постоянно слышатся, что ни в коем случае нельзя использовать западное вооружение, западную технику непосредственно против объектов на территории России, однако они используют», — заключил политолог.