Глава Еврокомиссии: произошедшее в Анкаре больше не повторится

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые встретилась с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем после их совместного визита в Турцию. Политик заявила, что повторения нашумевшего случая с нехваткой стульев не потерпит.

«То, что произошло в Анкаре, больше никогда не повторится», — привела слова фон дер Ляйен итальянская газета La Stampa, сославшись на источники.

Глава ЕК решила прояснить ситуацию, поскольку Мишель якобы никак не отреагировал на ситуацию и спокойно сел рядом с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Его немецкой коллеге пришлось занять место на диване.

Тот факт, что фон дер Ляйен не предложили стул, вызвал бурное обсуждение как в прессе, так и среди европейских политиков. Шарль Мишель признался в Facebook, что расстроен произошедшим. Он также заявил, что значимость состоявшихся переговоров оказалась пониженной.