Больше двух тысяч рогов носорога демонстративно сожгли власти Индии

В Индии власти решили показательно бороться с охотой на носорогов. 22 сентября, во всемирный день этих животных, в стране устроили массовое сжигание рогов, которые десятилетиями изымались у местных браконьеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Лента дня».

Всего индийцы сожгли почти 2500 рогов носорога. «Коллекцию» собирали больше 40 лет: рога отнимали у браконьеров, спиливали у уже убитых ими животных. Сжечь рога активисты при поддержке власти решили для того, чтобы продемонстрировать: никаких особенных свойств у таких охотничьих «трофеев» нет.

Дело в том, что в Индии многие до сих пор приписывают рогам носорога почти чудодейственные свойства. Их упорно считают целебными, способными побеждать болезни. Из-за этого в стране долгие годы продолжается нелегальное убийство животных. Активисты и власти верят, что массовое сожжение переубедит население — привлечет к проблеме больше внимания и заставит усомниться в мифических убеждениях.

Эксперты считают, что ограничивать охоту на животных нужно и в России. Но полностью запрещать ее специалисты не советуют. У такого времяпрепровождения в стране слишком много сторонников, и полный запрет приведет не к сохранению природы, а к всплеску браконьерства.