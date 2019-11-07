Больше десятка родственников аль-Багдади задержали в Турции

Более десяти родственников ликвидированного главаря «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади задержали турецкие силовики. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что террористы давно взяли Турцию на прицел.

«Близкое окружение аль-Багдади взяло на прицел нашу страну. Последними в Аазазе поймали мужа его сестры и их ребенка, отправили их в миграционные лагеря. Посмотрим, какое решение примет наше министерство юстиции», — рассказал глава турецкого государства. По словам Эрдогана, число родственников «террориста номер один», задержанных силовиками, выражается «двузначным числом».

Как добавил турецкий лидер, спецслужбы государства также задержали ребенка аль-Багдади. Его родство с ликвидированным террористом доказано с помощью анализа ДНК.

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Главаря ИГ* устранили в Сирии. Это произошло 27 октября. Об успешном проведении спецоперации объявилл президент США Дональд Трамп. Российские военные с осторожностью отнеслись к бравурному заявлению американского Главнокомандующего: тела аль-Багдади никто так и не увидел, а сообщения о его ликвидации в прессе появлялись до этого регулярно.

Как рассказал Трамп, в ходе штурма логова террориста он взорвал пояс смертника. Тем не менее аль-Багдади удалось быстро и точно опознать.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России