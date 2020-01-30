Больше десятка работ Сальвадора Дали украли прямо из галереи

Неизвестные вломились в галерею Couleur в Стокгольме. На своей Audi они увезли больше 10 скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали. Каждая из них стоит десятки тысяч евро.

Утром 30 января в галере сработала сигнализация, рассказало издание Aftonbladet. Ее владелец Педер Энстрем добавил, что в субботу должна была завершиться выставка работ Дали. Их привезли из Швейцарии на 10 дней.

Похитителей было двое. Они вынесли из здания около 10-12 скульптур и полотен Сальвадора Дали, погрузили в автомобиль и уехали.

По словам Энстрема, стоимость каждой работы варьируется от 19 до 47 тысяч евро. Общая стоимость украденных произведений составила около 380 тысяч евро.

«Они разбили дверь, вошли в галерею, а затем забрали скульптуры», — рассказал владелец Couleur.

Полиция уже ищет подозреваемых.

В декабре 2019 года в Германии нашли картины Гольбейна и Брейгеля, которые украли 40 лет назад из музея замка Фриденштайн в городе Гота. Эта кража предметов искусства стала крупнейшей в истории ГДР. Всего в 1979 году пропало пять картин.