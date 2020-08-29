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    29 августа 2020, 20:32

    Больше десятка мертвых слонов обнаружили в Зимбабве

    Алена Макаренко

    Власти Зимбабве обнаружили на западе страны 11 слонов, погибших по неизвестным причинам. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местную новостную службу «Нью заина».
    Больше десятка мертвых слонов обнаружили в Зимбабве

    «Слоны найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ», — написал в Twitter представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.

    На месте уже работают ветеринары. Медики предполагают, что животные погибли от сибирской язвы, отметил портал Inforeactor.

    Новость вызвала широкий резонанс среди защитников животных в странах юга Африки, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

    «Есть опасения, что смерть слонов в Зимбабве каким-то образом связана с массовой гибелью этих животных в соседней Ботсване, где с апреля умерли более 360 слонов», — говорится в сообщении.

    Сотрудники ведущих мировых лабораторий провели исследования тканей умерших животных. Однако они до сих пор не выяснили причину смерти слонов.

    Слоны в Ботсване могли погибнуть из-за природных токсинов, попавших в окружающую среду, например, в водоемы. Исследователи исключили браконьерство и сибирскую язву из списка возможных факторов.

    Новости SMI.FM