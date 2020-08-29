Больше десятка мертвых слонов обнаружили в Зимбабве

«Слоны найдены мертвыми в лесу Пандамасуэ», — написал в Twitter представитель Управления заповедников и по охране дикой природы Зимбабве Тинаше Фараво.

На месте уже работают ветеринары. Медики предполагают, что животные погибли от сибирской язвы, отметил портал Inforeactor.

Новость вызвала широкий резонанс среди защитников животных в странах юга Африки, сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

«Есть опасения, что смерть слонов в Зимбабве каким-то образом связана с массовой гибелью этих животных в соседней Ботсване, где с апреля умерли более 360 слонов», — говорится в сообщении.

Сотрудники ведущих мировых лабораторий провели исследования тканей умерших животных. Однако они до сих пор не выяснили причину смерти слонов.

Слоны в Ботсване могли погибнуть из-за природных токсинов, попавших в окружающую среду, например, в водоемы. Исследователи исключили браконьерство и сибирскую язву из списка возможных факторов.