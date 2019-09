Британские СМИ похвастали яйцами Фаберже Элтона Джона. Их оказалось больше, чем в Кремле

В коллекции британского музыканта Элтона Джона находится больше яиц Фаберже, чем в Оружейной палате Московского Кремля. Об этом говорится в мемуарах писателей Дика Клемента и Иэна Ла Френе, сообщил The Mirror

Клемент и Ла Френе сняли документальный фильм о выступлении Элтона Джона в Москве в 1979 году. В книге More Than Likely («Более, чем вероятно») авторы рассказали об экскурсии, на которой побывал певец.

«Элтону предложили VIP-тур по Кремлю, и наши жены смогли к нему присоединиться. Им показали сокровища, оставшиеся от российских царей. Когда они вышли на Красную площадь, то Элтон рассказал Нэнси (жене Клемента), что был шокирован, обнаружив, что его коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле», — говорится в мемуарах.

Сколько всего этих ювелирных украшений у Элтона Джона, издание не уточнило.

В мастерской Карла Фаберже было создано более 70 украшений в виде пасхальных яиц. Из них более полусотни изготовили по заказу царской семьи. В Оружейной палате Кремля находится десять яиц Фаберже.

Еще девять императорских пасхальных яиц в 2004 году приобрел российский бизнесмен Виктор Вексельберг. Он купил коллекцию у семьи Форбс — наследников издателя одноименного журнала, заплатив за нее, по оценкам экспертов, от 100 до 120 миллионов долларов. Ювелирные украшения выставлены в Музее Фаберже в Шуваловском дворце Санкт-Петербурга.