Мир 09 августа 2023, 15:30 «Больше чем татуировка». Монсон поддержал решение боксера из США сменить имя в честь Путина Боец Монсон поддержал решение американского боксера Джонсона сменить имя в честь Путина РИА «Новости»

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон сообщил РИА «Новости», что поддерживает решение американского боксера Кевина Джонсона сменить имя на Кевин Владимирович в честь российского президента Владимира Путина. При этом Монсон воздержался от оценки этой идеи.

Он пояснил, что не может сказать, хороша идея или плоха, но в любом случае готов ее поддержать. Боец рассказал, что знает Джонсона и понимает, что тот принял решение «не за одну ночь» и взвешивал ее долгое время.

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«Он очень восхищается Россией, он очень восхищается Путиным. <…> Знаете, это больше чем татуировка, больше чем какая-то мелочь, я думаю, это показывает большое восхищение», — рассудил Джефф Монсон.

Боец ММА добавил, что «каждый волен делать все, что хочет».

Кевин Джонсон заявил журналистам о смене имени накануне. Он уточнил, что таким образом хотел сделать «величайший комплимент» Владимиру Путину. Перед этим боксер заявлял о желании получить российское гражданство.