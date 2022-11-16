Мир 16 ноября 2022, 17:57 «Больше, чем моя голова». Байден испугался бицепсов оператора из России Президент США Байден восхитился бицепсами оператора Первого канала Шолмова

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Президент США Джо Байден во время нахождения в Индонезии обратил внимание на оператора Первого канала Юрия Шолмова. Американский лидер признал, что его голова гораздо меньше бицепсов россиянина. Фрагмент видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

«Бицепсы этого парня меня просто пугают. Они больше, чем моя голова!», — восхитился президент США и потрогал руки оператора Первого канала. Американский президент выразил надежду, что находится с ним «в одной команде». Байден добавил, что в США такие руки называют «пушками».

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Рядом с Байденом находился президент Франции Эммануэль Макрон. Он поприветствовал российского оператора, поднял вверх кулак и сказал, что он хорошо тренируется.

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На забавный случай отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. В своем Telegram-канале она обратилась к Макрону, который восхищался физической формой россиянина. По ее словам, если бы французский лидер пускал в Елисейский дворец RT, «наши ребята ему и не такое показали бы».

Джо Байден 20 ноября отметит день рождения, ему исполнится 80 лет. Президент Владимир Путин не собирается поздравлять американского коллегу с юбилеем, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Лидер Штатов, в свою очередь, не поздравил Путина с 70-летием 7 октября, сообщило издание Ura.ru.

Американский лидер побывал в Индонезии, где посетил саммит «Большой двадцатки». Байден прибыл на Бали в сопровождении кортежа из более 50 автомобилей.