Сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук (РАН) Гурген Гукасян прокомментировал возможность переноса столицы Индонезии в другой город. Специалиста процитировала «Политика Сегодня».

По данным издания, власти Индонезии намерены лишить статуса столицы Джакарту и отдать его другому городу. В качестве варианта рассматривается город в провинции Восточный Калимантан. Отмечается, что на перенос столицы уже выделены определенные средства.

«С учетом международной экономической ситуации это, наверное, больше административное мероприятие. Я думаю, что перенос столицы — скорее какие-то политические, отчасти — экономические соображения», — предположил востоковед.