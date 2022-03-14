Больше 80 рабочих остались под землей после обстрела шахты в ДНР

Вооруженные силы Украины обстреляли шахту имени Засядько в ДНР, обесточив два вентиляционных ствола. Под землей остались 83 человека, сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ВСУ в 8:45 обесточен восточный вентиляционный ствол №№ 1 и 3 шахты имени Засядько. Под землей находятся 83 человека, их будут выводить на поверхность. Пострадавших нет», — заявило ведомство.

Согласно плану ликвидации подобного рода аварий, на предприятие в 9:20 вызвали отряд горноспасателей.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков ранее сообщил, что с начала специальной операции на Украине уничтожено 3920 военных объектов.