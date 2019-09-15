Больше 70 человек задержали за протесты у магазина Microsoft в США

В Нью-Йорке полиция задержала 76 протестующих у магазина корпорации Microsoft. Демонстранты требовали запрета для Службы иммиграционного и таможенного контроля США использовать программы компании.

Как сообщил телеканал CNN, демонстрацию устроили участники движения Close the Camps. Они сели на землю возле магазина, заблокировав движение на Пятой авеню в Манхэттене.

Они требовали от Microsoft отказать Службе иммиграционного и таможенного контроля США в использовании программ компании. Кроме того, активисты выступают за полное закрытие лагерей с нелегальными мигрантами, в том числе из Латинской Америки. Как слышно на опубликованных в соцсетях видео, протестующие кричали, что так выглядит цена за сотрудничество с иммигрантской службой.

Евреи сорвали работу магазина Amazon Books. Почему компанию обвинили в «концлагерях для мигрантов» в США? Подробнее

Среди задержанных из 76 человек 56 женщин.

«Мы благодарны полиции Нью-Йорка за помощь с разгоном протестующих. Мы закрыли магазин до конца дня и с нетерпением ждем возможности открыть наши двери снова», — прокомментировали акцию в Microsoft.

В компании подчеркнули, что Microsoft является «чем-то вроде Организации Объединенных Наций в области программного обеспечения».