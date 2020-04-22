Больше 40% жителей США потеряли доходы из-за коронавируса

Более 40% американцев потеряли работу или часть зарплаты из-за пандемии коронавируса. С потерей доходов столкнулось множество жителей США до 49 лет.

Pew Research Center провел опрос, согласно которому не менее четырех из 10 американцев сказали, что потеряли доход или вообще оказались без работы. С этими последствиями столкнулись 43% респондентов. Среди выходцев из Латинской Америки доля оказалась еще выше — около 60%.

Работы или части дохода лишились больше половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет, а среди тех, кому от 30 до 49 лет, финансово пострадали почти 50%.

Большинство респондентов объявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы прожить на них даже три месяца в случае чрезвычайной ситуации и остановки экономической деятельности. При этом 39% думают, что кризис, связанный с коронавирусом, продлится больше года, еще 32% полагают, что он будет не меньше шести месяцев.

В опросе приняли участие более 4,9 тысячи человек.

В США, по последней информации Университета Джонса Хопкинса, больше 825 тысяч случаев заражения коронавирусом.