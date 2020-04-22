Больше 40% жителей США потеряли доходы из-за коронавируса
Pew Research Center провел опрос, согласно которому не менее четырех из 10 американцев сказали, что потеряли доход или вообще оказались без работы. С этими последствиями столкнулись 43% респондентов. Среди выходцев из Латинской Америки доля оказалась еще выше — около 60%.
Работы или части дохода лишились больше половины американцев в возрасте от 18 до 29 лет, а среди тех, кому от 30 до 49 лет, финансово пострадали почти 50%.
Большинство респондентов объявили, что у них недостаточно сбережений, чтобы прожить на них даже три месяца в случае чрезвычайной ситуации и остановки экономической деятельности. При этом 39% думают, что кризис, связанный с коронавирусом, продлится больше года, еще 32% полагают, что он будет не меньше шести месяцев.
В опросе приняли участие более 4,9 тысячи человек.
В США, по последней информации Университета Джонса Хопкинса, больше 825 тысяч случаев заражения коронавирусом.