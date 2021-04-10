Больше 40 залпов дали в честь принца Филиппа в Британии

Память супруга королевы Великобритании герцога Эдинбургского Филиппа почтили орудийным салютом в Лондоне. Герцог скончался 9 апреля.

Об этом сообщил ТАСС. Из пушек лондонского Тауэра и казарм Королевской морской пехоты в Вулидже дали 41 залп. Столько же выстрелов произвели из пушек, которые установлены в замках столиц остальных административно-политических частей Великобритании — Эдинбурга, Кардифа, Белфаста. В акции в честь принца Филиппа, который во время Второй мировой войны служил на кораблях британских ВМС, использовали также орудия на военно-морских базах Девонпорт и Портсмут, королевского полка в Гибралтаре, эскадренного миноносца Diamond и фрегата Montrose, которые находятся в открытом море. На Тауэрском мосту, неподалеку от места салюта, собрались сотни людей.

В Великобритании объявили траур, приспустили государственные флаги. Букингемский дворец в ближайшее время даст информацию с деталями о предстоящих похоронах герцога. Уточняется, что сам он хотел частную прощальную церемонию по военному образцу в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.