Больше 40 человек погибли в результате наводнения в Индонезии в Новый год

Число погибших в результате наводнений в Джакарте и прилегающих к ней районах выросло до 43 человек. Наводнение вызвал сильный дождь, который начался в столице Индонезии перед Новым годом.

Как пишет РИА «Новости», Министерство социального обеспечения страны и Национальное агентство по противодействию стихийным бедствиям сообщило об увеличении числа погибших с 26 до 43 человек.

С конца еще прошлого года в 90 районах льют сильные дожди, а многие реки вышли из берегов. Наблюдаются сбои в работе транспорта.

По последним данным, более 400 тысяч человек покинули свои дома и переместились в укрытия, передает Газета.ru. Некоторые районы Джакарты все еще не эвакуированы, поскольку спасатели не могут к ним подобраться. В отдельных местах затопления достигают 2,5 метра в глубину.

Наводнение в Индонезии называют одним из самых мощных за последние 10 лет.