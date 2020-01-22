Больше 350 человек пришли на прогулку с умирающей от рака собакой
Эшли Маррей, жительница североирландского Белфаста, решила устроить запоминающуюся последнюю прогулку для своего онкобольного пса Марли. Об этом она сообщила на своей страничке в соцсети, где указала место и пригласила всех любителей животных поддержать ее, написал сайт «Мир 24».
Кокер-спаниель Марли помогал женщине переживать все ее сложные жизненные этапы: потерю ребенка и смерть отца. Собака способствовала улучшению психологического состояния Эшли. Когда выяснилось, что у пса неизлечимая болезнь, Эшли сильно переживала. У Марли обнаружили гемангиосаркому, которая не лечится. Жить животному осталось считанные дни.
На прощальную прогулку с Марли пришли больше 350 человек, многие из них — со своими животными. На этой встрече Эшли собрала пожертвования для фонда, занимающегося лечением кошек и собак.