Больше 300 кораблей ждут очереди в Суэцком канале из-за Ever Given

321 судно стоит в очереди на проход через Суэцкий канал. Он заблокирован из-за контейнеровоза Ever Given, который застрял на мели.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Происшествие случилось еще 23 марта. Каждый час простоя на канале обходится торговле в 400 миллионов долларов. Эта сумма будет увеличиваться со временем, так как в результате многие жизненно важные товары не удается доставить. ВМС США заявили, что контейнеровоз так и не получится убрать, они готовы направить помощь в Каир. 27 марта судно получилось немного сдвинуть с места. Для этого из-под него потребовалось извлечь 20 тысяч тонн донного грунта.

Ранее агентство Ura.ru сообщило, что 25 марта 185 судов не смогли пересечь Суэцкий канал. Происшествие повлияло на стоимость нефти марки Brent. Цена за баррель повысилась почти на 6%, достигнув значения 63,9 доллара. Тогда американские эксперты оценили ущерб в 9,6 миллиарда долларов. Убытки были нанесены всей мировой экономике.