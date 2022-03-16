Больше 300 человек эвакуировали из Мариуполя и пригородов за сутки

За минувшие сутки, с 08:00 15 марта до 08:00 16 марта, из Мариуполя и пригородов в село Безыменное Новоазовского района эвакуированы 312 человек, в том числе 88 детей. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

Мирных жителей доставили в пункт оказания помощи, развернутый российским МЧС. Всего с 5 по 16 марта эвакуировали 1317 человек.

«Воздержитесь от столкновений с украинскими боевиками. Берегите себя и своих близких», — заявили в штабе территориальной обороны ДНР.

Военные ДНР при поддержке российских вооруженных сил разгромили почти все огневые точки националистов, которые закрепились в пригороде Мариуполя. Ликвидированы также основные силы украинских войск, сосредоточившиеся в жилых кварталах.