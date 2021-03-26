Больше 30 человек погибли при столкновении поездов в Египте

При столкновении двух пассажирских поездов в Египте погибли 32 человека, еще 66 пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав страны.

Два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В результате столкновения перевернулись три вагона.

«В результате столкновения поездов погибли 32 человека, ранены 66», — процитировало агентство заявление представителя минздрава Халеда Мугахеда.

В агентстве также уточнили, что министр здравоохранения Хала Зайд сейчас выехал в провинцию Сохаг, чтобы следить за ситуацией. По данным ТАСС, на место также направили 36 машин скорой помощи — они доставляют пострадавших в ближайшие больницы.

Генеральная прокуратура Египта поручила начать расследование катастрофы. Министр транспорта распорядился задержать машинистов столкнувшихся поездов.